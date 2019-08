Governador assina convênio com municípios do oeste

Com o recinto da Câmara de Vereadores de Toledo completamente tomado o governador Ratinho Jr assinou nesta sexta-feira(9) convênios com diversos municípios do oeste, em valores que juntos somam cerca de R$ 10,8 mi.

Os recursos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas vão para 21 municípios. O maior investimento será em Missal, que terá R$ 3,3 milhões para a pavimentação de vias urbanas. As obras estão divididas em quatro lotes e envolvem a revitalização de 35 ruas. Obras de pavimentação também estão previstas para Céu Azul, que vai investir R$ 2,1 milhões em dois projetos, e em Catanduvas, que recebeu R$ 669 mil a fundo perdido.

Espigão Alto do Iguaçu vai investir R$ 295 mil na elaboração do Plano Diretor Municipal. Em Cascavel, o recurso de R$ 175 mil será destinado para a aquisição de uma ambulância. Corbélia, além de receber R$ 508 mil para pavimentar ruas, também vai construir uma quadra de esportes, no valor de R$ 255 mil.

O município de Formosa do Oeste investirá R$ 819 mil na urbanização de calçadas. Em Ramilândia será construída uma capela mortuária e em Santa Lúcia dois barracões industriais. Já Iguatu vai adquirir equipamentos mobiliários para uma praça.

Cafelândia, Diamante do Sul, Guaíra, Matelândia, Medianeira, Ouro Verde do Oeste, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Tupãssi e Vera Cruz do Oeste vão adquirir, com apoio do Estado, veículos, caminhões, maquinários e equipamentos para obras de infraestrutura.

O governador confirmou ainda repasses de recursos da Secretaria da Infraestrutura e Logística para a construção de pontes em Entre Rios do Oeste e Santa Lúcia, além de investimentos do Instituto Fundepar para revitalização de escolas de Palotina e São José das Palmeiras.

Nos pronunciamentos muitos elogios à maneira que Ratinho Jr vem governando o estado. “Uma nova forma de governar, valorizando os municípios”, disse o deputado Moacir Micheletto.

Em seu pronunciamento o governador fez um breve balanço dos primeiros meses de governo. “Conseguimos fazer investimentos graças ao enxugamento da máquina pública. Quando se acaba com aquilo que não é prioridade, sobra dinheiro para ser aplicado nos municípios, e no que realmente precisa”, disse.

O governador também deu destaque à obra da Ponte da Integração, entre Brasil e Paraguai, em Foz do Iguaçu, a segunda ligando os dois países. “Serão cerca de 500 milhões de reais em investimentos e a administração das obras está a cargo do governo do Paraná”, afirmou. Ratinho Jr ainda anunciou a liberação de cerca de R$ 2,2 mi para reformas na Estação Rodoviária de Toledo.