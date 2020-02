GOLPE: Corpo de Bombeiros alerta para e-mail falso

O Corpo de Bombeiros de Cascavel emitiu nesta quinta-feira (20) uma nota alertando usuários sobre o envio de um e-mail GOLPE onde consta um link para regularização de um documento vencido.

Nenhum e-mail é veiculado pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. Dúvidas podem ser sanadas diretamente no Corpo de Bombeiros ou pelo telefone (45)3220-0024.

Confira a nota na íntegra:

O Corpo de Bombeiros de Cascavel alerta aos usuários do serviço de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico sobre o recebimento de e-mail onde consta o assunto “***ÚLTIMO AVISO*** para regularização, com vistas a continuidade do serviço” onde há supostamente um link para regularização de documento vencido assinado pela Secretaria Municipal dos Bombeiros.

Informamos que este e-mail não é veiculado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, portanto, orientamos que o usuário do serviço não acesse links via e-mail, e que todos os procedimentos relativos ao acompanhamento de processos, solicitação de análises e vistorias, emissão de taxas, entre outros serviços, deverão ser realizados em nosso endereço eletrônico http://www.prevfogo.pr.gov.br.

Dúvidas poderão ser sanadas diretamente no Corpo de Bombeiros ou pelo telefone

3220-0024.