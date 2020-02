Goleiro desfalca Athlético na Libertadores

Curitiba – Um dos destaques do Athlético na campanha da Sul-Americana e da Copa do Brasil, o goleiro Santos sofreu lesão no menisco durante o jogo contra o Flamengo que definiu o campeão da Supercopa do Brasil e precisará passar por cirurgia no joelho direito. O tempo médio de recuperação é de quatro a seis semanas, por isso o goleiro vai desfalcar a equipe paranaense nos três primeiros jogos da competição.

O goleiro ficará fora das partidas contra Peñarol (3/3), Colo-Colo (11/3) e Jorge Wilstermann (17/3), pela fase de grupos e, caso se recupere bem, poderia voltar ao time no confronto de volta contra os chilenos, no dia 8 de abril, na Arena da Baixada.

Para o seu lugar, o técnico Dorival Junior tem à disposição Léo e Anderson, mas o recém-contratado Jandrei, ex-Chapecoense, deve ser o titular do Furacão enquanto Santos se recupera.