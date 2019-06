GM recebe denúncias por telefone

Toledo – A Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito de Toledo passou a usar nesta semana um novo canal de comunicação para receber denúncias referentes a atos de vandalismo, veículos estacionados de forma irregular entre outros. O aplicativo de mensagens WhatsApp funcionará 24 horas por dia. Quando for preciso, um atendente acionará o comando ou a Central de Atendimento. O número de telefone onde receberá as denúncias é o (45) 99129-1894.

Conforme o secretário, João Vianei Crespão, por este meio poderão ser repassadas informações relacionadas a quaisquer tipos de situação. Dessa forma, a população contribuiu no combate as infrações de trânsito e vandalismo. Atualmente, a Guarda Municipal conta com o telefone 153, onde são registradas cerca de 100 ligações por dia. “Muitas pessoas não querem se expor, pelo aplicativo será mantido sigilo absoluto das informações”.

A disponibilização do aplicativo também atende um pedido do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência que solicitou ao poder público um número de WhatsApp para ser disponibilizado à comunidade para denúncias, por meio de mensagem, “O whats é uma ferramenta que muitas pessoas usam, fica mais fácil para denunciar as irregularidades. Por exemplo, carros que estacionam em frente a uma guia rebaixada ou em uma vaga reservada a sem a credencial. A pessoa que visualizar essa irregularidade deve mandar mensagem para que alguém faça essa fiscalização. Esta ação será muito importante”, explica o presidente do Conselho Primo João Momoli.