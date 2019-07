GM: Diretor promete inovação e reforços

Antonio Volmei dos Santos, novo diretor das Guardas Patrimonial e Municipal de Cascavel, nomeado oficialmente na última sexta-feira (19), afirmou, em entrevista ao Jornal HojeNews, estar se inteirando da situação em que se encontram as Guardas, mas já adianta que os trabalhos devem ser ampliados e uma integração com outras forças deve ocorrer. “Estou fazendo reuniões com os gerentes de cada Guarda para que possamos traçar uma meta única para as duas e trabalharmos em conjunto. Assim como vamos trabalhar em conjunto com as outras forças de segurança: Polícia Civil e Militar”.

Inovação também é o objetivo do diretor: “Temos que ver o que já foi implantado em outras cidades e que deu certo e trazer para cá. Serviço de inteligência, Grupo Tático, Canil… Temos que inovar e estar preparados para qualquer situação. Quem ganha com isso é a população”, ressaltou.

Ele ainda garante que estará presente nas ocorrências prestando apoio aos servidores. “Já avisei que quando tiver alguma ocorrência, seja a hora que for, quem estiver de plantão deve me ligar que eu vou até o local prestar apoio e quem não o fizer vai levar ‘bronca’. Quero estar presente e sabendo o que está acontecendo”, declara.

Questionado sobre os casos em que guardas são investigados por abuso de autoridade, Antonio foi categórico em afirmar que o crime deve ser combatido mas seguindo a lei e que quem não o fizer não terá seu apoio.

Denúncias

Sobre as denúncias recentes de irregularidades na corregedoria da GM e também de assédio sexual contra o guarda que atuava na Patrulha Maria da Penha, Antonio disse que são assuntos a “serem analisados”.

A volta do servidor investigado ao trabalho, que deve acontecer em breve, é uma situação delicada, já que a servidora que o denunciou tem uma medida protetiva contra ele e os dois não poderão estar na mesma escala.

Ampliação

Com o ingresso de mais 66 guardas municipais – ainda em treinamento -, Antônio já prevê a ampliação de serviços. “Com os novos guardas vamos poder ampliar a Patrulha Rural, que, além de mais uma equipe, também vai ter uma base fixa para atendimento e troca de plantão, que, a princípio, deve ser instalada no Distrito de São João e reforçar a segurança nos distritos. A Patrulha Maria da Penha também deve ganhar mais uma equipe, pois está sobrecarregada”, adiantou o diretor.

Antonio é policial civil aposentado. Ele atuou em Cascavel e região durante 32 anos. Depois foi superintendente de Segurança na Itaipu Binacional, onde comandou uma equipe com mais de 300 homens.