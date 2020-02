Giro político: Ratinho disputado e Edgar Bueno confiante

Ratinho disputado

Aguardado ansiosamente no Show Rural, o governador Ratinho Júnior (PSD) chegou sob aplausos de agricultores: total aprovação popular após anúncios de obras importantes como readequação do Trevo Cataratas, duplicação de seis quilômetros da BR-277 até o trevo de São João e o Contorno Norte de Cascavel. Apesar do assédio dos eleitores, Ratinho tem sido muito disputado também pelos pré-candidatos a prefeito de Cascavel. Márcio Pacheco (PDT) acompanhou o governador no voo até Cascavel – convite feito pelo próprio Ratinho. Já no Show Rural, o governador esteve ladeado o tempo todo pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

Agenda cheia

Por falar em governador, hoje ele tem agenda cheia no Show Rural. A programação começa às 9h, no estande do Banco do Brasil, passa pelo lançamento do Programa BRDE Labs e acompanha um Pitch Day, atividade voltada a identificar e promover ideias inovadoras. Mais tarde, participa da apresentação do Programa Descomplica Rural, do lançamento oficial do projeto Expedição do Conhecimento, da Itaipu, e terá encontro com prefeitos do oeste e do sudoeste.

Devoluções a secretários

Os recolhimentos feitos com o propósito de garantir a aposentadoria de secretários municipais que mantêm vínculos de carreira resultaram em correções no IPMC. O órgão calculou o percentual de desconto sobre os repasses de funções gratificadas, só que teria que ter sido feito sobre o ganho real. Foram quatro casos identificados. Um dos mais relevantes é do ex-secretário de Saúde Rubens Griep, que recebeu de volta R$ 35 mil de descontos.

Confiante

O ex-prefeito Edgar Bueno (Pros) se mantém confiante em relação ao pleito. Ele garante que já tem 36 candidatos para as 32 vagas a vereador. “Não cabem todos, teremos problemas para selecionar”, diz Edgar, que comemora a construção da chapa frente à dificuldade de outros partidos maiores. Aldonir Cabral, um dos mais votados nas últimas eleições, vai apoiar Edgar. Ele deixará o PDT e, se não entrar no Pros, estará em uma sigla apoiadora. Já Jorge Bocasanta, que já está no Pros, tem apoio de Edgar. “Sinto um motivo do próprio partido em querer afastar o Bocasanta. Vamos ouvir a executiva municipal e estadual. Se depender da minha vontade, ele continua no Pros”.

Sem solução

Herança do Governo Edgar Bueno, 6,5 mil cadeiras compradas do estádio do Atlético permanecem guardadas no Estádio Olímpico Arnaldo Busatto. Passados quase quatro anos, o vereador Fernando Hallberg (PDT) questiona o secretário de Cultura e Esporte, Ricardo Bulgarelli, sobre a destinação do material armazenado e se houve a abertura de sindicância do caso. A aquisição ocorreu em 2014 e, na época, o Município alegou que elas não teriam como ser instaladas na arquibancada mas que poderiam ser usadas em outras estruturas esportivas.