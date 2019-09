Giro político do dia 24 de setembro de 2019

Cascavel, ame-a ou deixe-a!

Quem assistiu às transmissões ao vivo por redes sociais do prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) sentiu o tom do desabafo quase no estilo “Cascavel, ame-a ou deixe-a”. Paranhos ressaltou as obras em andamento na cidade e rebateu críticas sobre transtornos decorrentes de reforma, disse que há uma “perseguição diária” e sugeriu que há alguém por trás das críticas. Ao encerrar uma das transmissões, mandou o recado: “Quem ama fica, quem odeia a cidade vai embora”.

Balbúrdia

Os vereadores alertaram ontem sobre a situação da Rua Paraná em relação aos bares instalados nas redondezas. Além da bebedeira e do tumulto nas calçadas, as pistas de veículos também são ocupadas por pedestres. Na madrugada de domingo um carro foi danificado durante uma confusão generalizada com direitos a socos e pontapés. O vereador Pedro Sampaio (PSDB) sugeriu ao Município que crie um “fiscal de posturas”.

Porto Seco

O presidente da Câmara de Vereadores, Alécio Espínola (PSC), reúne hoje no gabinete, às 9h, empresários, despachantes aduaneiros e políticos para debater a situação do Porto Seco de Cascavel. A principal questão é a prorrogação da concessão do local, já que o contrato com a Codapar termina dia 3 de novembro deste ano. Foram convidadas a Receita Federal e a gerência da Codapar para esclarecerem as dúvidas e afinar as arestas.

Deu o que falar

O suplente Professor Adenilson (PMB) mexeu no vespeiro e aguentou as ferroadas na sessão de ontem. Detalhe: ele ficou um mês no cargo de Sebastião Madril, com seus assessores nomeados, mas agora propôs, por meio de indicação, a redução de assessores de cada gabinete, de três para dois. São 63 assessores, com custo de R$ 1,5 milhão por ano. Foi chamado de demagogo e recebeu como sugestão do presidente da casa, Alécio Espínola (PSC), que ele “abra mão de um dos salários para economia do erário”, em alusão aos dois salários que recebe atualmente como vereador e professor.

Controle da tarifa

Uma comissão de transição do serviço de bilhetagem eletrônica do transporte público de Cascavel foi criada para apurar o controle efetivo dos dados operacionais e o desempenho do sistema. Foram designados Luciano Braga Côrtes (procurador-geral), Silvia Espíndola (Cettrans), Edson Zorek (Planejamento), Renato Segalla (Finanças) e Simone Soares (Gabinete do prefeito). A ValeSim tem até amanhã para apresentar por decreto o nome de quem a representará.

Funções

Essa equipe fará uma garimpagem nos documentos que serão apresentados pela empresa sobre a bilhetagem. Estão previstas reuniões com servidores que terão de colaborar de maneira técnica e administrativa. As decisões tomadas serão apresentadas em relatório ao prefeito Leonaldo Paranhos. Zorek vai coordenar o grupo.