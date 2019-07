Giro político do dia 24 de julho de 2019

Devedores avisados

Os contribuintes com dívida ativa em Cascavel serão notificados em casa com uma cartinha enviada pela prefeitura. Este será o primeiro ano em que a administração apostará nesse comunicado com o propósito de informar a dívida e “estimular” o devedor a se pôr em dia com o Tesouro municipal. Renato Segalla, secretário de Finanças, defende há muito tempo que muitos moradores não pagam por não saberem que a dívida existe. Mas a notificação terá um custo: os Correios foram contratados por R$ 136,5 mil para o serviço de confecção de notificação e entrega.

Extinção da Cettrans

Os vereadores Pedro Sampaio e Fernando Hallberg vão em breve a Curitiba avaliar a operacionalização do trânsito na Capital, que está há duas décadas discutindo o que se tornou dilema em Cascavel: a transformação da empresa pública em autarquia. Depende deles a liberação do parecer da Comissão de Segurança e Trânsito para que o projeto entre em votação no plenário, após recesso parlamentar.

Advogados satisfeitos

Os advogados chegaram a agradecer o posicionamento do vereador Rafael Brugnerotto (PSB) pela atuação na Câmara em defesa da manutenção das custas repassadas aos procuradores do Município durante negociação do Refic, o Refinanciamento Fiscal. Brugnerotto, que integra a Comissão de Justiça, deu parecer contrário a emendas que retiravam o pagamento aos advogados, com a justificativa de que seria inconstitucional tal ação.

Luta animal

Defendido pelo vereador Serginho Ribeiro (PDT), o castramóvel está prestes a ser colocado em prática em Cascavel. O prefeito Leonaldo Paranhos informou que em 60 dias a segunda etapa da política de saúde animal estará em funcionamento e que contempla o veículo para castração e implantação de chips de identificação.

Descontos no IPTU

Copiando modelo de outras cidades do País, Paranhos também pretende criar um novo incentivo para a adoção de animais de rua: a ideia é oferecer descontos no IPTU para quem levar um desses bichinhos para casa. O benefício está em estudo e já vem dando o que falar.

Taxas ambulantes

Sem holofote, o prefeito publicou decreto definindo os valores a serem pagos pelos ambulantes de Cascavel. As taxas são divididas em duas modalidades: mensais e anuais, que variam entre duas e seis UFMs (Unidades Fiscais do Município). São isentos: pessoas com deficiência, mulheres com mais de 55 anos, aposentados com até dois salários mínimos e desempregados sem qualificação profissional.