Giro político do dia 19 de setembro de 2019

Vozes do Estado contra o oeste

Cascavel terá em breve a estrutura ampliada do Aeroporto Municipal em pleno funcionamento com mais voos comerciais – ao menos os investimentos estão em andamento para que todas as condições de operação sejam aprovadas pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Tal ação encontrou grande resistência dentro do governo do Estado, conforme declaração do atual presidente do IPC (Instituto de Planejamento de Cascavel), Edson Vasconcelos: “Chegaram a dizer que Cascavel não teria demanda. A taxa de crescimento de passageiros era de 2% ao ano no aeroporto. Uma pessoa do Estado falou que só em 2040 teria 400 mil passageiros/ano”. Contrariando o pessimista, só com os dois boeings em operação, Cascavel atingiu a marca de 28 mil passageiros/mês. “Ano que vem vamos ultrapassar os 350 mil [passageiros/ano]”.

Aeroporto Regional pra quê?

E diante dos investimentos na estrutura municipal, Edson Vasconcelos alerta: “Inaugurado o Aeroporto Municipal terá a síndrome ‘está bom e não precisa mais que isso’. Precisamos ser conscientes de que o Aeroporto Regional é indispensável. É uma ação de 15 anos, que demandará muito tempo para se fundamentar planos e projetos. Ouviremos muito ‘esquece o regional!’, mas não podemos esperar 15 anos para planejar. Esse aeroporto é para 15 anos, até lá já precisaremos do Regional pronto, caso contrário, vamos continuar em situação desastrosa”.

Investimentos limitados

Outro erro apontado é limitar demasiadamente as construções ao redor do sítio aeroportuário de Cascavel. Para o presidente do IPC, não há mais motivos para ampliações na estrutura. “O aeroporto está no limite. A pista não chegará a 4 mil metros, pois teria que atravessar a rodovia. Cada palmo de terra tem custo alto. Esse aeroporto é para 15 anos”.

Dois meses depois…

O diretor da Guarda Municipal, Antônio Volmei dos Santos, visitou ontem os membros da Comissão de Segurança Pública e Trânsito da Câmara: Fernando Hallberg (PDT), Pedro Sampaio (PSDB) e Professor Adenilson (PMB). Volmei anunciou que a GM instalará na prefeitura a corregedoria, setor retirado da sede da GM para não inibir registros contra a corporação.

Eleições Unioeste

Duas chapas registraram ontem as candidaturas para a Reitoria da Unioeste: Edison Leismann e Alexandre Webber disputarão os votos de servidores e universitários. O prazo para inscrição de chapas vai até amanhã.

Jogo rápido

Diante da liberação de recursos para a construção de dois novos restaurantes populares em Cascavel, a Câmara não dormiu no ponto: denominou uma estrutura como Tiago de Amorin Novaes. Outra publicação homenageia Otacílio Mion, nominando o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Cascavel.