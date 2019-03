Giro da violência do dia 22 de março de 2019

Cobra no fórum

Uma cobra foi encontrada na tarde de ontem na sala do júri do Fórum de Cascavel. O Corpo de Bombeiros foi acionado para capturar o filhote de jararaca, de 30 centímetros. A cobra foi devolvida à natureza.

Idoso preso por estupro

Um homem de 70 anos foi preso na tarde de ontem pelo GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel. Contra ele havia um mandado de prisão por estupro expedido pela Justiça do Rio Grande do Sul há dez anos.

Preso de confiança com drogas

Um homem que, de acordo com a Polícia Militar, era “preso de confiança”, foi pego com 2,6 quilos de maconha. O rapaz foi abordado pela PM quando saía do pátio da delegacia da Polícia Civil de Cascavel com uma sacola. Ele ia encontrar a esposa e os filhos que o aguardavam no carro estacionado perto dali. Na sacola havia quatro tabletes de maconha. O casal foi preso e o Conselho Tutelar acionado para recolher as crianças.

Acidente com ônibus

Mais um acidente envolvendo um ônibus do transporte público de Cascavel foi registrado na tarde de ontem. Desta vez, a batida foi na Avenida Tancredo Neves, quando o carro fez uma conversão proibida à esquerda. No ônibus havia 30 pessoas e quatro tiveram ferimentos leves. No carro ninguém ficou ferido.