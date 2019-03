Giro da violência do dia 20 de março de 2019

Esfaqueado por esbarrão

Na manhã de ontem, no Centro de Cascavel, um homem foi esfaqueado ao esbarrar na mochila de um rapaz que passava pela rua. De acordo com testemunhas, a vítima falava ao celular e esbarrou no agressor, que sacou uma faca e atingiu a vítima no abdômen. Socorristas do Siate atenderam a vítima no local e a encaminharam ao hospital. O agressor foi detido pela Polícia Militar e permanece à disposição da Justiça.

Sem novidades

Nove dias depois do sequestro de três agropecuaristas não há informações sobre o cabeça do crime. A polícia continua investigando. As vítimas eram de Douradina e foram atraídas para Cascavel para compra de gado, quando chegaram aqui, foram rendidas, tiveram o carro roubado, e foi feito pedido de resgate de R$ 150 mil às famílias. O homem de 23 anos preso na quarta-feira e que confessou a participação no crime teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. A investigação está sob o comando do Grupo Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressões Especiais) de Curitiba. Diligências estariam sendo feitas na região de Umuarama para tentar chegar ao intermediador da negociação entre as vítimas e os criminosos.

Preso com arma e droga

Depois de uma denuncia a Polícia prendeu um homem de 26 anos foi preso na tarde de ontem, no Bairro Neva em Cascavel. Na casa do suspeito, que já tinha passagens por tráfico de drogas, foram encontrados um revólver calibre 38, seis cartuchos e uma grama de crack. O carro do suspeito também foi apreendido.