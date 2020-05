Giovana Marinoski ganha professor campeão

Sem previsão de quando as corridas estarão de volta, a kartista paranaense Giovana Krupp Marinoski, da equipe Clínica Pneumoair/Explore Informática, segue treinando no Kartódromo Raceland Internacional, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. Ela acaba de ganhar um professor campeão. Trata-se de Filipe Vriesmann, que também compete na categoria Cadete, e que conquistou inúmeros títulos na categoria Mirim.

Giovana destaca que as aulas dadas por Filipe foram importantes, pois possibilitaram ela andar mais forte e fazer as ultrapassagens no momento certo. “O Filipe tem muita experiência, sendo um colecionador de títulos na categoria Mirim. Ele me ensinou a não ter medo nas ultrapassagens. Me deu muitas dicas sobre como preparar o bote para ganhar posições”, acentua Giovana.

Filipe Vriesmann é um dos estreantes da categoria Cadete nesta temporada. Ele defende a equipe Paralego Racing/ULV/DRacing/Kart Mini/Enginestudio. É um dos destaques do kartismo brasileiro e diz ser muito bom transmitir aquilo que sabe para a colega. Sempre que for possível transmitirá informações a Giovana e garante que ela irá iniciar a temporada muito bem.

Filipe foi um colecionador de títulos na categoria Mirim. Seus principais títulos são os de campeão brasileiro (2019), bicampeão do Sul-Brasileiro (2019 e 2019), campeão paranaense (2018), vice-campeão brasileiro (2018), bicampeão da Copa SPR (2018 e 2019), campeão da Copa São Paulo Light (2019) e campeão da Copa São Paulo Light Rookie (2018).