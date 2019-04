Geração de energia e adubação com dejetos são temas de palestra

O Sindicato Rural de Cascavel promove nesta quinta-feira (25), às 19h, um evento gratuito sobre geração de energia e adubação com dejetos de animais. O objetivo é apresentar as vantagens de investir no setor e tornar a atividade ainda mais sustentável. Estudantes, suinocultores, pecuaristas, avicultores e todos os produtores em geral são bem-vindos.

Serão dois palestrantes. O primeiro é Luz Antônio Zanão Junior, doutor em solos e pesquisador do Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) de Santa Tereza do Oeste. Ele falará sobre as vantagens da utilização de biofertilizantes gerados por biodigestores, quais as dosagens corretas e quanto eles podem gerar de economia nas lavouras.

Já Rafael Ghelere, engenheiro eletricista, apresentará como fazer as instalações dos sistemas de geração de energia, quais propriedades se enquadram e os custos. Além disso, ele representa a recém-formada Cooperoeste, empresa que surgiu com o intuito de atender uma demanda crescente regional por energia mais barata. “Além disso, ela também atende interesses de investidores, que querem investir em energia renovável de alguma forma, seja hidrelétrica, biogás ou solar, e não tem uma comercialização garantida ou porte para entrar no mercado livre de energia”, comentou.

Rafael já realizou mais de 32 projetos no ramo e afirma que, além de fornecer energia para a propriedade e os biofertilizantes, a energia excedente pode ser vendida à cooperativa. “É uma oportunidade para vender o excedente de biogás produzido com resíduos de aviários, suínos, confinamentos bovinos, solar ou via PCHs (pequenas usinas hidrelétricas para quem tem um rio que cruza a propriedade e com potencial de geração elétrica). É um estímulo para quem ainda não fez um investimento no reaproveitamento desses resíduos a fazer”, informou.