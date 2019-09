GDE prende traficante de drogas na Vila C Nova

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) da 6ª SDP (Subdivisão Policial) prendeu em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no fim da tarde desta terça-feira (03), L.P.O., 35 anos de idade no bairro Vila C Nova em Foz do Iguaçu.

Após diligências, os policiais chegaram a informação que a mulher estaria traficando em sua própria residência, foi quando a equipe se deslocou ao endereço onde ao avistar os policiais a mesma liberou a entrada dos policiais e indicou onde estavam os entorpecentes.

Na cozinha da casa foram encontradas várias porções de maconha, além de parte de um tablete do entorpecente e uma pequena porção de cocaína, havia também rolos de papel filme.

No total foram apreendidas 377 gramas de maconha, divididos em 23 buchas prontas para comercialização e 5,2 gramas de cocaína. A mulher foi presa em flagrante e permanece presa na carceragem provisória da 6ª SDP à disposição da justiça.