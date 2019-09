GDE prende suspeito de receptação de carro roubado

GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil prendeu em flagrante nessa quarta-feira (4), pelo crime de receptação um homem identificado como P.L.S.A. de 28 anos de idade, no bairro Três Lagoas em Foz do Iguaçu.

Com o suspeito foi localizado uma camioneta Toyota Hilux, cor prata que tinha registro de roubo/furto em Ribeirão Preto/SP.

No momento da abordagem, no referido bairro, o homem afirmou ter adquirido o veículo em Goiânia/GO, entretanto, ao realizar uma busca mais minuciosa do chassi do veículo, verificou-se a alerta de roubo. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado a Delegacia da Polícia Civil onde permanece preso à disposição da justiça.