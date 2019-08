VÍDEO:GDE prende ladrões que filmaram crime

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) prendeu ontem (1º) o segundo homem suspeito de participar de um assalto a três idosos no fim do mês de junho na Comunidade de São Braz, em Cascavel.

As vítimas foram rendidas e amarradas. Um casal havia sido preso dias depois de posse dos aparelhos celulares das vítimas, mas negaram participação no crime, foram autuados por receptação, e liberados.

Havia a suspeita de que o homem era um dos autores do crime e, durante as investigações, ela se confirmou e o mandado de prisão foi expedido. Após a prisão dele, outro suspeito foi preso ontem.

De acordo com as vítimas, ele estava armado e havia feito ameaças durante o roubo.

Ele ficou em silêncio durante o depoimento.

O delegado do GDE Thiago Teixeira revela que o crime foi filmado pelos ladrões. “Um deles gravou vídeo registrando o roubo, mostrando as três vítimas amarradas. Nós conseguimos também localizar esse vídeo”.

Com a prisão dos dois, o inquérito policial será finalizado e encaminhado ao Poder Judiciário.