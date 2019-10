GDE prende jovem por tráfico em Foz do Iguaçu

Policiais do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil de Foz do Iguaçu prendeu em flagrante por tráfico, um rapaz de 18 anos na tarde dessa sexta-feira (18).

O autor andava em via pública com uma mochila nas costas na região do bairro Jupira, e ao avistar a equipe policial demonstrou um comportamento suspeito, o que resultou na abordagem policial. Em revista realizada em sua mochila, a equipe localizou 49 porções de substância análoga a “maconha”, das quais estavam separadas em envólucros utilizados para comercialização.