GDE prende dois homens por tráfico no Morumbi em Cascavel

Dois homens foram presos por tráfico de drogas no bairro Morumbi em Cascavel na tarde desta quinta-feira (18). A prisão ocorreu durante uma ação do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil.

Durante investigações, os Policiais monitoravam a residência localizada no Bairro Morumbi, quando perceberam que um homem havia saído da casa com uma mochila.No momento da abordagem, localizaram no interior da mesma, aproximadamente R$ 10kg de substância análoga a maconha.

Diante disso, os investigadores entraram na residência e localizaram mais 135 kg da mesma droga e R$ 4 mil em dinheiro, proveniente da venda do entorpecente. Os homens receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia, onde, após procedimento policial, ficarão a disposição da Justiça.

Contra um dos presos havia um Mandado de Prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Cascavel pelo crime de receptação.