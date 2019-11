GDE prende dois adultos e apreende um menor por furto em Foz do Iguaçu

WhatsApp Image 2019-11-18 at 17.24.25

Na tarde desta segunda-feira (18), investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil prenderam em flagrante de dois adultos, 32 e 35 anos de idade e a apreensão de um adolescente, 14 anos de idade no bairro Vila Miranda em Foz do Iguaçu.

Após noticiado o crime de furto de um aparelho de celular, os investigadores passaram a realizar diligências onde, em uma residência do bairro foi localizado na posse do adolescente o referido aparelho telefônico. Na residência, encontravam se os três conduzidos, os quais desobedeceram as ordens dos policias, bem como resistiram a prisão, inclusive proferindo xingamentos e tentativa de agressão.

O trio foi contido pelos investigadores que encaminharam todos a delegacia, sendo presos pelos crimes de ameaça, desobediência, receptação e resistência.

O adolescente assinou um Boletim de Ocorrência por ato infracional análogo ao crime de receptação e foi liberado.