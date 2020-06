GDE cumpre mandados por roubo, prende foragido e apreende cocaína em Cascavel

Na manhã desta sexta-feira (5), equipes do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil, coordenados pela Delegada Anna Karyne Palodetto, cumpriram cinco mandados de busca, e quatro mandados de prisão.

As buscas ocorreram na região Sul da cidade, com o objetivo de localizar objetos de um roubo ocorrido em 30 de Abril, no bairro Gramado, onde foi levado um veículo Honda Civic (ainda não localizado).

Durante as buscas foram cumpridos três mandados de prisão contra os indivíduos de 18, 19 e 20 anos, sendo que o último indivíduo continua sendo procurado.

Na sequência dos trabalhos as equipes receberam informação que em uma casa no bairro Melissa estaria um indivíduo foragido da Cadeia Pública de Cascavel. Após abordagem a residência o indivíduo de 23 anos, foi localizado e com ele foram encontradas 20 buchas de cocaína. O homem foi preso em flagrante pelo crime deTráfico de Drogas.

Em pesquisa aos sistemas polícias foi possível localizar o mandado da Evasão da Cadeia Pública e mais um mandado de Furto qualificado, da comarca de Marechal Cândido Rondon.

Diante disso, devido as ordens judiciais e a situação de flagrante todos foram recolhidos a cadeia pública de Cascavel.