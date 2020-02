GDE apreende armamento durante operação que investiga desaparecimento em Cascavel

Investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil realizaram em Cascavel na manhã desta quarta-feira (5) uma operação ligada a investigação do desaparecimento de Wagner Cauz.

Durante a operação foram apreendidas várias armas e munições.

Wagner saiu da casa onde mora com a esposa e o filho no dia 3 de agosto de 2019 para atender alguém que o chamou pelo nome na rua. Ele sumiu sem levar documento ou telefone celular. As informações completas você encontra na edição impressa do Jornal Hoje News.