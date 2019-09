Gaúcho lidera treino da Stock Car

Único piloto gaúcho do grid da Stock Car, César Ramos fez a festa dos locais e da equipe Blau Motorsport ao liderar o único treino livre oficial da sexta-feira no circuito do Velopark, no qual 27 dos 28 pilotos do grid foram separados por menos de meio segundo. César Ramos comemorou o ótimo desempenho inicial. “A gente vem de uma sequência de resultados ruins, quebras e acidentes, e trabalhamos muito para buscar reverter essa situação”, resumiu o gaúcho, que registrou a marca de 54s403, apenas 0s020 à frente de Cacá Bueno, o segundo colocado. A Stock Car terá neste sábado o treino classificatório, a partir das 13h30. As provas serão neste domingo, com largadas às 11h e às 12h.