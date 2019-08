Gaeco prende policiais rodoviários investigados por associação criminosa

Francisco Beltrão – O Núcleo de Francisco Beltrão, no sudoeste paranaense, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nessa quinta-feira (29) quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara da Auditoria da Justiça Militar Estadual.

Foram presos três policiais rodoviários estaduais nas cidades de Francisco Beltrão e São Jorge do Ivaí. A operação contou com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar.

A investigação apura a prática dos crimes de concussão (exigência ilegal de valores no exercício da função) e associação criminosa. Os mandados foram cumpridos nas residências dos policiais investigados e no posto da Polícia Rodoviária Estadual em Francisco Beltrão, tendo sido apreendidos documentos, dinheiro e munições.

Dos três policiais presos preventivamente, dois também foram presos em flagrante por posse ilegal de munição.