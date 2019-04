Gaeco investiga venda de receitas médicas em Assis

Assis Chateaubriand – A Operação Tarja Preta, que apura a venda de receitas de medicação de uso controlado por médicos, foi deflagrada na manhã de ontem pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e pela 2ª Promotoria de Justiça de Assis Chateaubriand.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Seis deles em Assis, sendo em consultórios médicos e em um posto de saúde do Município. Um mandado foi cumprido em um consultório de Formosa do Oeste, que fica a cerca de 30 quilômetros de Assis. Foram apreendidos prontuários, receitas médicas e agendas contendo anotações, entre outros documentos. Os crimes apurados são falsidade ideológica e material, dentre outros.

Foco nos profissionais

A movimentação no Município de pouco mais de 34 mil habitantes fez com que a população acreditasse que os locais visitados é que estivessem sendo investigados. Por isso, a Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto, um dos locais onde mandados foram cumpridos, emitiu nota afirmando que os alvos da investigação são os médicos que atendem nesses locais e não os estabelecimentos. Informou ainda que, assim que tomou conhecimento da operação, a direção do Hospital colaborou entregando toda a documentação solicitada pelos agentes.

A Prefeitura de Assis Chateaubriand foi procurada para comentar o assunto. Em um primeiro momento, a assessoria disse que mandaria uma nota a respeito, mas até o fechamento da edição isso não aconteceu.

Até o momento ninguém foi preso e as investigações continuam em andamento.