Gaeco deflagra Operação Peito de Aço contra o tráfico de drogas

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas), em apoio às 2ª e 4ª Promotorias de Justiça de São Miguel do Oeste, deflagrou na manhã desta terça-feira (18) a operação “Peito de Aço”, que visa desarticular organização criminosa que utilizava o transporte de cargas (grãos) para acondicionar drogas (maconha). A reportagem é do Portal Tri.

São apurados crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, porte ilegal de armas e munições e lavagem de dinheiro. No decorrer da investigação foram apreendidas mais de uma tonelada e meia de maconha, além de haxixe, arma e munições, o que acarretou a prisão preventiva de cinco pessoas. A droga tinha como origem o Estado do Mato Grosso do Sul e como destino os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva, nove mandados de prisão temporária e vinte e um mandados de busca e apreensão nas Comarcas de São Miguel do Oeste, Descanso, Campos Novos, Catanduvas, Cunha Porã, Joaçaba e Rio do Campo, além de cidades nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

Além disso, foram apreendidos bens no total de R$ 893.547 mil, e o valor estimado da droga apreendida é de R$ 1.519 milhão, o que totaliza um prejuízo de quase R$ 2,5 milhões à organização criminosa.

O nome da operação é alusivo ao local em que comumente era ocultada a droga, em um compartimento dissimulado localizado no “peito” dos caminhões.

Participam da operação integrantes dos Grupos Regionais do Gaeco de Blumenau, Capital, Chapecó, Joinville, Lages e São Miguel do Oeste, Gaeco do Paraná (Maringá e Guarapuava), Gaeco do Mato Grosso, Gaeco do Mato Grosso do Sul, Denarc do Paraná, Departamentos Prisionais do Paraná e Mato Grosso do Sul, Pelotão de Patrulhamento Tático do 13º Batalhão da Polícia Militar (Rio do Sul), Canil Setorial do 10° Batalhão (Blumenau), Rádio Patrulha da Polícia Militar de Santa Terezinha, Rádio Patrulha da Polícia Militar de Rio do Campo e Canil da Divisão de Investigação Criminal de Lages, além do apoio do Instituto Geral de Perícias.