Gaeco cumpre seis mandados de busca e apreensão em investigação sobre credenciamento pelo Detran-PR

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Paraná, cumpriu nesta sexta-feira (6) com apoio do Gaeco do Distrito Federal, seis mandados de busca e apreensão em residências de Brasília (DF).

A ação faz parte da segunda fase da Operação Taxa Alta, que investiga ilegalidades no contrato de credenciamento de empresas para serviços de registro eletrônico de gravames de veículos no Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná).

Os alvos dos mandados, expedidos pela 12ª Vara Criminal de Curitiba, são proprietários e funcionários de gerência da primeira empresa beneficiada pelo credenciamento. Foram feitas buscas por documentos, computadores, notebooks e celulares que possam auxiliar nas investigações. Manifestação da Infosolo sobre a ação do Gaeco “A Infosolo sempre pautou sua atuação pela transparência e rígidos princípios de ética e correção. Todos os esclarecimentos, bem como a disponibilização de informações e documentos ao Ministério Público, foram feitos com absoluta tranquilidade diante da plena convicção de que nenhum ato ilegal foi realizado no processo de credenciamento junto ao Detran-PR. A Infosolo reafirma sua confiança no Poder Judiciário e nas instituições”. Infosolo Informática Nota inserida às 13h58.