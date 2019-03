Gaeco cumpre mandados de prisão temporária e busca e apreensão na 5ª fase da Quadro Negro

Foto: Albari Rosa/ Gazeta do Povo

Foto: Albari Rosa/ Gazeta do Povo

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Paraná deflagrou na manhã desta sexta-feira (29), a quinta fase da Operação Quadro Negro, que apura desvios de recursos destinados à construção de escolas no estado. Foram cumpridos um mandado de prisão temporária e um mandado de busca e apreensão em Curitiba.

Os mandados foram expedidas pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da capital, a pedido do MPPR, e tem como alvo a pessoa identificada na investigação como intermediário de um dos operadores financeiros da organização criminosa.