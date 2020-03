Gabryel Romano é vice-líder

Gabryel Romano (São Cristóvão Saúde/Liceu Santa Cruz) disputou a categoria Júnior na segunda etapa da Copa Aldeia da Serra de Kart, realizada no último fim de semana, e comemorou excelente performance. Largou na terceira colocação, fez uma bela prova e conquistou o segundo lugar. Com esse resultado, Gabryel assumiu a vice-liderança, aumentando sua confiança para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em julho no Kartódromo Speed Park, em Birigui, no interior de São Paulo. No Brasileiro, Gabryel irá competir na categoria Júnior Menor.

