Futsal: Marechal e Foz atuam em casa pela Série Ouro

Mal. Rondon – Após estrearam com resultados distintos na Liga Nacional, no fim de semana, Marechal Futsal e Foz Cataratas se voltam à Série Ouro do Paranaense nesta quarta-feira, quando abrem a 4ª rodada diante de seus torcedores. O time rondonense recebe o Toledo no Ginásio Ney Braga, às 19h30, e a equipe iguaçuense recebe o Campo Mourão às 20h30, no Ginásio Costa Cavalcanti.

Para o Marechal, será o terceiro jogo seguido como mandante. Os comandados do técnico Paulinho Cardoso vêm de goleada por 5 a 2 sobre a Assoeva (RS), pela Liga, e por 6 a 0 sobre o São Lucas, pelo Estadual. Antes ainda, havia goleado o Dois Vizinhos por 5 a 1 no Ney Braga, pela 1ª rodada do Paranaense.

Além de 100% em casa, o time rondonense está invicto em 2019, enquanto o Toledo ainda busca sua primeira vitória no ano, após empate com Ampére e derrotas para o Pato e Foz Cataratas, pela Série Ouro.

FOZ CATARATAS

Já o Foz Cataratas conta com o fator casa em busca de reabilitação. Derrotado por 4 a1 pelo Magnus em Sorocaba (SP), pela Liga, o time iguaçuense, atual campeão paranaense, tenta seguir com 100% de aproveitamento no Estadual, depois de vitórias sobre Toledo, Palmas e Umuarama. Desta vez, o desafio é maior, contra o empolgado Campo Mourão, que também foi derrotado pela Liga no fim de semana, em Carlos Barbosa, e busca a recuperação na Série Ouro, pela qual vem de derrota para o Cascavel.