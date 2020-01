FUTEBOL | Toledo vence Cascavel CR no último teste

Após empates com FC Cascavel e Esporte Clube Oeste Paranaense, o Toledo, enfim, conquistou a primeira vitória em testes durante a pré-temporada. Ontem (8), em casa, o Porco venceu o Cascavel CR por 2 a 0, mostrando evolução no último amistoso antes da estreia no Paranaense de Futebol, marcada para a próxima semana, dia 19 (domingo), contra o Cianorte, no Estádio 14 de Dezembro. Maranhão, aos 36min do 1º tempo, e Christian, aos 40min do 2º, de pênalti, marcaram para o TEC. Já o Cascavel CR amargou a primeira derrota, depois de vitórias sobre Cambé e ECOP. A Serpente estreará no Estadual também no dia 19, mas em Ponta Grossa diante do Operário.

Relacionado