FUTEBOL | Toledo e Cascavel CR fazem amistoso no 14 de Dezembro

Em reta final de preparação ao Paranaense de Futebol, que começará na próxima semana, Toledo e Cascavel CR duelam amistosamente nesta quarta-feira (8), no último teste de ambos antes do início do Estadual. O jogo está marcado para as 16h, no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo, e a entrada é a doação de um quilo de alimento não perecível ou um pacote de fralda geriátrica. Será o terceiro teste do Porco na pré-temporada. Antes, os comandados do técnico Paulo Baier empataram com FC Cascavel (2 a 2) e Esporte Clube Oeste Paranaense (1 a 1). Para a Serpente Tricolor, do técnico português Luis Miguel, também será o terceiro jogo preparatório, mas o primeiro contra um rival que disputará a elite do Estadual. Antes, venceu o ECOP (7 a 0) e o Cambé (1 a 0).

