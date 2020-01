Futebol paranaense: Coritiba, Paraná Clube, Operário e Londrina dão início à pré-temporada

Curitiba – Em contagem regressiva para a estreia oficial na temporada 2020, Coritiba, Paraná Clube, Operário e Londrina, equipes que tiveram o calendário estendido em 2019 por conta das disputas na Série B do Campeonato Brasileiro, iniciaram no primeiro dia útil deste ano, na quinta-feira (2), a pré-temporada de olho já na 1ª rodada do Campeonato Paranaense, na qual estrearão no próximo dia 19 (domingo). Portanto, terão pouco mais de duas semanas de preparação.

Já o Athletico, que teve calendário com sua equipe principal até menos de um mês atrás, utilizará novamente seu time de aspirantes no Estadual, pela sétima vez. Sob o comando do técnico Eduardo Barros, a equipe passou a virada de ano treinando para abrir o Estadual no dia 18 contra o União, em Francisco Beltrão.

No Coritiba, em alta com o retorno à Série A do Brasileiro, o ano começa com os trabalhos literalmente do início. É que o treinador Eduardo Barroca, apresentado há menos de 15 dias e que ontem iniciou as atividades na nova equipe, juntamente com os demais integrantes da comissão técnica, teve somente nessa sexta-feira (3) o primeiro contato com jogadores.

A estreia do Verdão na temporada será em casa diante do FC Cascavel, às 18h do dia 19, pelo Paranaense. E a sequência será intensa em janeiro, com quatro jogos em um intervalo de 11 dias. Barroca só terá em fevereiro uma semana inteira de preparação entre uma rodada e outra. Por isso, a programação nos próximos dias inclui atividades também aos sábados e domingos.

No Paraná Clube, a pré-temporada começou com incertezas. Depois da debandada de jogadores e a saída também do técnico Matheus Costa, a Gralha iniciou o ano sem treinador e com apenas 11 jogadores no elenco. Outros 30 deixaram o clube após o fim da Série B, em 2019. Assim, coube ao auxiliar-técnico Allan Aal dar início às atividades, visando à estreia oficial da equipe em 2020, marcada para o dia 19 contra o Rio Branco, em Paranaguá.

Fantasma

Após lutar pelo acesso à elite do futebol brasileiro em 2019, assim como o Paraná Clube, o Operário também deu início quinta-feira (2) aos treinos de pré-temporada, assim como a Gralha paranista, mas ao contrário do Tricolor da capital, o Fantasma de Ponta Grossa inicia 2020 de forma tranquila. Para sua quinta temporada consecutiva no Operário, o técnico Gerson Gusmão demonstrou preocupação, pois passou a ter o calendário mais apertado desde o ano passado, quando disputou pela primeira vez a Série B, encerrada na última semana de novembro – as Séries C e D terminam em outubro. Por isso, os jogadores se reapresentaram no dia seguinte ao Natal para a realização de exames médicos, e ontem deram início aos treinamentos. O Fantasma estreará no Paranaense 2020 contra o Cascavel CR, no dia 19, no Estádio Germano Krüger.

Tubarão

O Londrina teve um ano para esquecer em 2019, e disposto a isso iniciou a temporada 2020, na quinta-feira (2). O clima foi de reencontro e também de novidade. Tudo por conta do retorno do técnico Alemão, que havia sido demitido em agosto, na reta final da Série B, e a ausência de Germano, agora ex-volante que após sete anos seguidos na equipe pendurou as chuteiras, aos 38 anos, para virar executivo de futebol no Tubarão, que encerrou 2019 rebaixado à Série C do Brasileiro. O Londrina estreará no Paranaense 2020 no dia 19 contra o PSTC, no Estádio do Café.