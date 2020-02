Futebol: Paraná, Inter e Flamengo têm decisões neste meio de semana

Curitiba – O clima de Carnaval que fez o futebol – outra paixão nacional – dar folga ao torcedor no último domingo, dia tradicional do esporte, dará uma pausa para a bola voltar a rolar com intensidade nesta Quarta-Feira de Cinzas (26), dia de decisões para Paraná Clube, Internacional e Flamengo, por Copa do Brasil, Libertadores e Recopa Sul-Americana, respectivamente.

Para o Rubro-Negro carioca, o compromisso vale título diante do Independente del Valle, às 21h30, no Maracanã. Os rivais voltam a se enfrentar uma semana depois de empatarem por 2 a 2 no Equador, pelo jogo de ida da disputa que reúne os campeões da Sul-Americana e da Libertadores em 2019.

Com casa cheia no Rio de Janeiro – mais de 55 mil ingressos foram vendidos antecipadamente -, o Flamengo tenta erguer o terceiro troféu no ano, depois das conquistas da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara.

A força das arquibancadas é válida, pois o confronto está aberto, uma vez que não há o gol qualificado. Assim, para se sagrar campeão, o Rubro-Negro precisa vencer o duelo. Em caso de empate, a definição irá para a prorrogação e, posteriormente, para os pênaltis.

Em campo, o Flamengo segue apenas com Rodrigo Caio e Bruno Henrique como indisponíveis, mas como dúvidas. Ambos fazem tratamento intensivo para voltar a jogar, depois de lesões sofridas no jogo no Equador.

Gralha só pensa na vitória

Vindo de uma derrota amarga para o PSTC, lanterna do Campeonato Paranaense, ainda que com uma formação alternativa, o Paraná Clube recebe o Bahia de Feira nesta quarta-feira (26) em busca de uma vitória para justificar a folga aos titulares no fim de semana, além de manter a programação orçamentária oriunda da Copa do Brasil. A Gralha recebe o time baiano às 19h15, na Vila Capanema, em jogo único para definir quem avançará à terceira fase – o mando foi definido por sorteio.

Em caso de empate, o vencedor será definido nos pênaltis para enfrentar o Botafogo na etapa seguinte da competição. Em termos financeiros, a partida deste meio de semana vale R$ 1,5 milhão para a Gralha, que já recebeu R$ 540 mil por participar da primeira fase e mais R$ 650 mil por ter passado pelo Palmas (TO).

Colorado de olho no Grupo E

A fase preliminar da Libertadores 2020 definirá nesta semana os últimos representantes da fase de grupos, que terá início já na próxima na terça-feira (3). De olho na vaga aberta para o Grupo E, que já conta com Grêmio, América de Cali e Universidad Católia, o Internacional recebe o Tolima às 21h30 desta quarta-feira (26), no Beira-Rio, pela rodada de volta da terceira fase. É o jogo do tudo ou nada para o Colorado, que estreou na competição na fase anterior e eliminou o Universidad de Chile. Naquela oportunidade, o Inter empatou sem gols fora de casa e depois venceu por 2 a 0 em Porto Alegre. O cenário por enquanto é o mesmo. Internacional e Tolima empataram sem gols na rodada de ida, na Colômbia. Com isso, quem vencer no Beira-Rio avançará, enquanto empate com gols é do Tolima.