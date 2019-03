Futebol fora de casa

O torcedor que no meio de semana pôde acompanhar in loco as equipes cascavelenses no Paranaense de Futebol terão que se conectar de outra forma com os times da cidade neste fim de semana. FC Cascavel e Cascavel CR atuarão como visitantes e em busca de feitos inéditos neste domingo, na 4ª e penúltima rodada da Taça Dirceu Krüger. Depois desta rodada, os rivais da Capital do Oeste medirão forças no esperado Clássico do Guizo, marcado para o próximo domingo no Estádio Olímpico, pela última rodada.

FC CASCAVEL

O primeiro a entrar em campo será a Serpente Aurinegra, que desafiará o Cianorte num jogo de seis pontos a partir das 16h, no Estádio Albino Turbay. Será apenas o terceiro confronto oficial entre as equipes na elite do Estadual.

O detalhe que nos dois anteriores o Leão do Vale não deixou o FC Cascavel sequer pontuar. Em 2017 o Cianorte venceu em casa por 2 a 1 e no ano passado venceu por 2 a 0 em pleno Estádio Olímpico, pela 2ª Taça (Caio Júnior).

Desta vez as equipe chegam se conhecendo muito bem, pois disputaram dois amistosos na pré-temporada. Os resultados foram vitória cascavelense por 1 a 0 como visitante e empate por 1 a 1 no CT Ninho da Serpente.

CASCAVEL CR

Já o Cascavel CR fechará a 4ª rodada da Taça Dirceu Krüger neste domingo. Desafiará o Paraná Clube às 20h na Vila Capanema. A Serpente Tricolor chega empolgada para o confronto, depois de ter vencido o Coritiba e derrubado a última invencibilidade do campeonato. Foi também a primeira vitória da equipe sobre o Coxa em 11 jogos do histórico do confronto, desde 2003.

Desta vez, a Serpente Tricolor tenta novo feito inédito, pois nunca triunfou diante da Gralha. Foram 11 duelos desde 2007, com nove vitórias paranistas e dois empates. Caso encerre o jejum, o time cascavelense encerrará a fase classificatória do Paranaense 2019 como único a ter vencido os três integrantes do Trio de Ferro da capital.