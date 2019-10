Futebol feminino: Final entre Toledo e Foz será jogo do melhor ataque x melhor defesa

Toledo – Donas das melhores campanhas do Paranaense de Futebol Feminino, Toledo/Ouro Verde e Foz Cataratas/Athletico decidirão o título da edição 2019 da competição neste domingo, às 20h, no Estádio 14 de Dezembro. A partida é válida pela última 6ª e última rodada da 1ª fase e também vale vaga à Série A 2do Brasileiro de 2020.

Pelo regulamento, após esta rodada a equipe que tiver somado o maior número de pontos será a campeã. O time iguaçuense, atual bicampeão estadual, lidera a classificação com 15 pontos, três a mais que a equipe toledana, vice-líder e vice-campeã nas duas últimas edições.

Pelos critérios de desempate, o número de vitórias é o primeiro fator determinante, seguido pelo maior saldo de gols e pelo maior número de gols marcado, respectivamente. Assim, o Foz tem a vantagem do empate e da derrota por até um gol de diferença, o que ainda não aconteceu no campeonato, enquanto o Toledo precisa vencer ao menos por dois gols de vantagem para ficar com o título inédito.

Com cinco vitórias em cinco jogos, o Foz marcou 15 gols e sofreu apenas um, sendo a melhor defesa do Estadual. Já o Toledo é quem tem o ataque mais eficiente, com 19 gols marcados. A defesa toledana levou quatro gols, sendo três do confronto com as iguaçuenses, que venceram por 3 a 0 no primeiro turno.

O Paranaense de Futebol Feminino 2019 conta ainda com as equipes do Londrina, que atua em parceria com o time do Colégio Estadual Tsuru Oguido, e do Imperial, de Curitiba.