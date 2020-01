FUTEBOL | FC Cascavel vence último teste antes da estreia

O Paranaense de Futebol 2020 começará no próximo fim de semana, e neste algumas equipes aproveitam para realizar os últimos testes. Neste sábado (11), Operário e Londrina farão jogo-treino às 16h, em Ponta Grossa, enquanto no domingo (12) o Cascavel CR receberá o Bragantina, time amador de Assis Chateaubriand, às 9h, em seu CT. Para FC Cascavel e Cianorte, o último teste antes da estreia no Estadual foi nessa sexta-feira (11), com vitória do time cascavelense por 1 a 0 no Estádio Olímpico, com gol de Paulo Baya. No próximo domingo (19), o Cianorte visitará o Toledo, o Cascavel CR visitará o Operário e o Londrina receberá o PSTC, todos às 16h, enquanto o FC visitará o Coritiba às 18h.

