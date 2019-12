O FC Cascavel apresentará o elenco com qual disputará a temporada 2020 nesta segunda-feira (9), em evento marcado para iniciar às 19h na Associação da Plantar. Ao todo, o time contará com 29 atletas para as disputas do Campeonato Paranaense e da Série D do Brasileiro. Além dos atletas, a Serpente Aurinegra também apresentará seu novo uniforme e lançará seu plano de sócio torcedor.