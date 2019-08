FUTEBOL | Azulão anuncia técnico Reginaldo Vital

Terceiro colocado com cinco pontos na classificação da Taça FPF, o Foz do Iguaçu anunciou ontem a contratação de Reginaldo Vital para a sequência da competição, que terá o segundo turno iniciado neste fim de semana.

O antecessor Rodrigo Cascca, que pediu para sair, comandou o Azulão nos quatro jogos do primeiro turno (empate com Independente, derrota para Apucarana, vitória sobre Batel e empate com Nacional, nessa ordem). “Temos 45 dias de competição e tenho consciência que podemos fazer um belo trabalho, até porque o grupo de jogadores é bom, mas sabemos também das dificuldades, apesar de termos a obrigação de vencer o segundo turno para chegar à final”, disse Vital, que este ano venceu a Segundona com o PSTC ontem já comandou o treino no Foz, que domingo (1º) desafiará o Batel em Guarapuava.