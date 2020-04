Fundação Municipal de Saúde de Foz abre inscrições para processo seletivo

A Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu (FMSFI) torna público a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS), divulgado oficialmente no Diário Oficial do Município, na última quinta-feira (9), para o atendimento à população no combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) e em outras emergências em saúde. Os critérios de avaliação e aprovação acontecerão mediante a Avaliação de Títulos e Experiência Profissional de acordo com os requisitos da vaga. Confira aqui o edital

O PSS será destinado à contratação imediata de profissionais nas seguintes funções: 10 (dez) vagas para Técnico em Enfermagem, 2 (duas) vagas para maqueiro e 2 (duas) vagas para Psicólogo(a). O candidato aprovado terá sua contratação temporária, pelo prazo de 03 (três) meses, podendo ser prorrogada pelo interesse da Fundação e irá ocorrer em regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), até a homologação do Concurso Público nº 001/2020, em trâmite perante FMSFI.

As inscrições serão efetuadas pessoalmente no setor de Protocolo do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, localizado à Rua Adoniran Barbosa, nº 370 – Jardim Central, no período das 08h às 12h e das 13h às 16h30, nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2020. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar sua ficha de inscrição, devidamente preenchida.

Os salários variam de R$ 1.425,03 a R$ 3.519,96. Não será cobrada taxa de inscrição