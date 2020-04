Fundação Araucária participa de chamada pública do CNPq

A Fundação Araucária vai investir até R$ 2 milhões para apoiar propostas de pesquisadores de instituições do Paraná apresentadas à chamada pública 07/2020 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O objetivo é amparar projetos de pesquisa que visem contribuir para desenvolvimento científico e tecnológico do País no enfrentamento da Covid-19, suas consequências e outras síndromes respiratórias agudas graves.

A iniciativa é uma parceria do CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Ministério da Saúde (MS), por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (Decit/SCTIE). Serão destinados R$ 50 milhões.

Serão apoiados os que apresentarem mais mérito para o avanço do conhecimento, a formação de recursos humanos, a geração de produtos, a formulação, implementação e avaliação de ações públicas voltadas para a melhoria das condições de saúde da população brasileira.

Serão consideradas, em especial, propostas que promovam a realização de pesquisas colaborativas das Instituições de Ciência e Tecnologia paranaenses, visando à formação de Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação – NAPIs (Nota Técnica).

PRAZOS – A submissão de propostas pode ser feita até 27 de abril por meio da Plataforma Carlos Chagas. O resultado final será divulgado em 15 de junho de 2020.