Fred reestreia no Flu neste domingo

Rio de Janeiro – Em forma depois de ter pedalado por quatro dias de Belo Horizonte até o Rio Janeiro, e ter participado de todos os treinos da equipe desde a última sexta-feira (19), no reinício das atividades do grupo, o atacante Fred reestreará no Fluminense neste domingo, às 19h, contra o Volta Redonda, pela 4ª e penúltima rodada da Taça Rio, no Engenhão.

O camisa 9 tem treinado ao longo de toda semana entre os titulares nas atividades comandadas pelo técnico Odair Hellmann. O provável time titular tricolor é: Muriel, Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Yago e Ganso; Marcos Paulo, Evanilson e Fred.

Um dos maiores ídolos da história tricolor, Fred assinou com o Fluminense até 21 de julho de 2022, aniversário de 120 anos do clube, quando planeja encerrar a carreira. Anunciado em meio a pandemia, o atacante ainda não pôde ter contato com a torcida. E seguirá assim por um tempo. O jogo deste domingo será com portões fechados no Engenhão.