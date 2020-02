Fraga será piloto oficial da Mercedes

Campeão da Stock Car em 2016, o tocantinense Felipe Fraga correrá no GT World Challenge Europe em 2020. Pelo segundo ano consecutivo, o piloto de 24 anos foi anunciado pela AKKA ASP Team, equipe oficial da Mercedes em importantes torneios de endurance europeus. Totalmente focado em sua carreira internacional, Fraga mostrou-se empolgado com o novo desafio. As etapas do Endurance do GT World Challenge Europe serão de 17 a 19 de abril, Monza (Itália); de 9 a 10 de maio, Silverstone (Inglaterra); de 29 a 30 de maio, Paul Ricard (França); de 23 a 26 de julho, 24 Horas de Spa-Francorchamps (Bélgica); e de 4 a 6 de setembro, Nürburgring (Alemanha).

