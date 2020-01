Fraga é confirmado na Mercedes

Um dos principais destaques da Stock Car nos últimos anos, Felipe Fraga foi oficializado no trio da GruppeM, equipe oficial de fábrica da Mercedes, para disputar a temporada completa do Intercontinental GT Challenge 2020. Essa será a primeira temporada completa do piloto tocantinense em carros de turismo no exterior e a estreia de Fraga na competição já está marcada: Mount Panorama, em 2 de fevereiro, na Austrália. O brasileiro correrá com Raffaele Marciello e Maximilian Buhk, pilotos oficiais da Mercedes.

