Foz vacila e fica longe da classificação

Rio de Janeiro – O Foz Cataratas/Athletico foi goleado por 5 a 0 para o Flamengo, no estádio da Gávea, no Rio de Janeiro, e ficou mais distante da classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Os gols da partida foram marcados por Larissa, três vezes, Daiana e Isa, contra.

O time paranaense segue na 11ª colocação, com 11 pontos, e tem três de desvantagem para o Vitória, último na zona de classificação e que venceu na rodada o Vitória das Tabocas-PE por 1 a 0. Já o Flamengo sobe para 29 pontos, na quarta colocação, e ainda sonha com a liderança da primeira fase.

A próxima partida do Foz Cataratas/Athletico será contra o Internacional, quarta-feira (24), às 16h, no estádio Pedro Basso, em Foz do Iguaçu.