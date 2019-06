Foz terá R$ 16 milhões para reforço dos serviços de Saúde

O Governo do Estado autorizou o repasse de R$ 11 milhões ao Hospital Germano Lauck, de Foz do Iguaçu. A autorização foi assinada nesta sexta-feira (28) pelo secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, juntamente com o prefeito da cidade, Chico Brasileiro.

Na ocasião, também foi formalizado Convênio de Cooperação Técnica entre a secretaria estadual, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) e a Fundação de Saúde Itaiguapy para o fornecimento de insumos de aproximadamente R$ 5 milhões pelo período de quatro anos. Com as duas iniciativas, o repasse na área de saúde ao município soma R$ 16 milhões.

Os recursos vão atender especialmente a execução estratégica de ações e serviços de média e alta complexidade, um importante suporte financeiro e de custeio na unidade hospitalar. Serão recursos complementares do Fundo Estadual de Saúde, em sete parcelas de R$ 1,6 milhão, ao Fundo Municipal de Saúde.

De acordo com o secretário Beto Preto, o objetivo é fazer com que o hospital tenha sustentabilidade ao longo do tempo. “Apenas um socorro financeiro não resolve. É preciso expandir os serviços, ofertar maior número de leitos de UTI, por exemplo, para atender a população de Foz, da região ou mesmo pessoas em caráter de passagem”, disse.

Beto Preto ressaltou ainda que apesar das dificuldades financeiras, o Governo do Paraná tem feito um esforço para atender de forma igualitária as demandas dos municípios, com a meta de regionalizar o serviço de saúde no Estado. “Pegamos um caixa negativo de R$ 1 bilhão com obras a serem pagas. Não vamos falar em dificuldades, mas estamos trabalhando para colocar a casa em dia”.

Para o prefeito de Foz do Iguaçu, o Governo do Estado cumpre um importante compromisso firmado com o município. “Desde o início, ficou evidente a atenção deste governo à nossa cidade. Esse é um importante suporte para a área de saúde e melhoria do atendimento à população”, disse.

AMPLIAÇÃO – Com o incremento financeiro, segundo o diretor-geral do hospital, Sérgio Moacir Fabriz, o Germano Lauck vai ampliar a sua capacidade de atendimento na região Oeste. “Esses recursos são muito importantes, porque vão suprir uma necessidade de manutenção dos nossos internamentos, das nossas cirurgias. Hoje o hospital, com esse apoio do Governo do Estado, é um dos principais da região, atendendo uma população de mais de 400 mil pessoas”.

PRESENÇAS – Participaram do evento o vice-prefeito de Foz do Iguaçu e secretário municipal de Saúde, Nilton Bobato; o presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Beni Rodrigues; o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri; o deputado estadual Soldado Fruet, vereadores, autoridades regionais e profissionais da área da saúde.