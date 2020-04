Foz tem 28 casos confirmados de Coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta terça-feira (7) o 28º caso de coronavírus no município. Trata-se de um jovem, de 29 anos, que retornou dos Estados Unidos no dia 23 de março e começou a apresentar sintomas da doença (febre, tosse e dor de garganta) no dia 29. Ele procurou atendimento no dia 1º de abril, via Plantão Coronavírus, foi notificado como casos suspeito e encaminhado para coleta de exame.

Ele cumpre isolamento domiciliar e não apresenta mais sintomas. A Vigilância Epidemiológica mantém o monitoramento diário do jovem, bem como de seus contactantes.

Dos 28 casos confirmados da Covid-19 em Foz do Iguaçu, 16 já cumpriram o isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados; 10 permanecem em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves e 2 pacientes estão internados, um no Hospital Municipal e outro no Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

Dos 51 casos suspeitos em investigação, 39 cumprem o isolamento domiciliar e 12 estão internados por apresentarem sintomas respiratórios graves.

O primeiro caso suspeito em Foz do Iguaçu foi notificado em 29 de fevereiro. A primeira confirmação da Covid-19 ocorreu em 12 de março de 2020.