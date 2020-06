Foz registra 61 novos casos e soma 815 casos do novo coronavírus

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma, na data de hoje, 29/06/2020, 61 casos positivos de covid-19, totalizando 815 casos da doença no município. São 33 mulheres e 28 homens com idades entre 4 e 60 anos.

Dentre os novos casos novos, 60 estão em isolamento domiciliar e uma pessoa está internada. A Vigilância Epidemiológica monitora todos os casos confirmados, bem como os contatos próximos dos pacientes, a fim de evitar a disseminação da doença.

Dos 815 casos confirmados, 401 já estão recuperados, 376 estão em isolamento domiciliar, 28 pessoas estão internadas e o município também contabiliza 10 óbitos.