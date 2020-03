Foz inicia Citadino de Kart sábado

A temporada 2020 de kart de Foz do Iguaçu terá início sábado no Kartódromo Arena Kart. O Citadino deste ano será disputado em cinco etapas em 7 de março, 25 de abril, 23 de maio, 8 de agosto e 14 de novembro. A promoção e a organização são do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Com dois campeões brasileiros no ano passado (Rafael Smaniotto na categoria F-4 Graduados e Júnior Flores na Novatos), Foz do Iguaçu inicia o Citadino deste ano com a expectativa de revelar novos talentos. As categorias Cadete e Escola contam com novos competidores, motivados com o sucesso dos iguaçuenses no Brasileiro do ano passado.

Campeões do passado e que estarão defendendo seus títulos na temporada estão Nicolas Zaparoli na categoria 125cc Sprinter; Firas Fahs, na Cadete; Amir Osman, na Mirim; Adriano Sabião, na F-4 Sênior; Marcio Ruiz, na F-4 Super Sênior; e Rafael Smaniotto, nas categorias F-4 Geral e F-4 Graduados.

Programação

Toda a programação da etapa de abertura do Citadino de Kart de Foz do Iguaçu será desenvolvida neste sábado. Os treinos livres serão de 15 minutos para cada categoria. A partir das 9h vão à pista, pela ordem, as categorias Cadete/Escola, Júnior Menor e F-4. O briefing para todas as categorias está programado para as 11h10 e os treinos classificatórios para a definição do grid de largada serão a partir das 11h30, com cinco minutos para cada categoria, seguindo a ordem dos treinos livres.

As provas serão a partir das 14h. Serão duas baterias para cada categoria. A primeira a ir para a pista será a Cadete e na sequência Júnior Menor, F-4 e Escola.

A solenidade de pódio para premiação dos vencedores está prevista para as 16h30.