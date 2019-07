Foz do Iguaçu lança a campanha Amor inesquecível

O prefeito, Chico Brasileiro (PSD) lançou campanha institucional “Foz do Iguaçu e você, um amor inesquecível” para promover o destino turístico no Brasil e no exterior. A cidade fechou o primeiro semestre com novo recorde de visitação nas Cataratas do Iguaçu.

O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 908.097 visitantes, crescimento de 6,4% em relação ao ano passado. A visitação do primeiro semestre indica que o atrativo chegará a 1 milhão de turistas antes da marca alcançada no ano anterior. Em 2018, foram mais de 1,8 milhão de turistas.