Foz do Iguaçu encerra temporada com a festa das 4 Horas de Kart

O trio formado por Rafael Smaniotto, Gabriel Smaniotto e Tiaco Cecco venceu as 4 Horas de Kart de Foz do Iguaçu/Copa Mercosul, sábado, no Adrena Kart. Eles completaram 83 voltas nas quatro horas de prova.

A prova que encerrou a temporada de kart na Terra das Cataratas teve como segundo colocado o trio formado por Júnior Flores/Auber Miola/Guilherme Zimermann, que recebeu a bandeirada a duas voltas dos líderes. Em terceiro ficaram Nicolas Zaparolli/Gabriel Chemin/Aleksander Doroskevich, a duas voltas; em quarto, Murilo Fiori/Samuel Cruz, a três voltas; e, em quinto, Rubson Favaretto/Lucas Balbuena/Rodrigo Dagostini, a quatro voltas.

Pneu de 1019

Após analisar todos os resultados e as avaliações das equipes no recente teste de pneus em Abu Dhabi, foi realizada uma votação para a especificação dos pneus para a temporada 2020, de acordo com o artigo 12.6.1 do regulamento técnico. A votação resultou em uma decisão unânime das equipes de Fórmula 1 em manter os pneus de especificação de 2019 para a temporada 2020.

Considerações

Juntas, a Pirelli, a FIA e as equipes de Fórmula 1 levaram em consideração vários fatores diferentes para chegar a essa decisão: As equipes não precisarão mais modificar o design de seus carros para 2020, o que seria necessário para acomodar o perfil diferente da construção dos pneus de 2020.

Isso permitirá que as equipes continuem o desenvolvimento de seus carros de 2020 – que já estão em um estágio avançado – sem interrupções.

O uso dos pneus 2019 também garante a estabilidade das equipes, com a vantagem de usar um produto conhecido durante a última temporada desse regulamento atual.

As novas soluções de construção para os pneus de 2020, testadas na semana passada, em Abu Dhabi, e que a Pirelli continuará a desenvolver ainda mais para a era de 18 polegadas a partir de 2021, permitem que as pressões dos pneus sejam menores do que as usadas atualmente. Como resultado, é possível compensar o aumento do desempenho esperado da próxima geração de carros. Essas novas soluções, vistas nos primeiros testes de pista com os pneus de 18 polegadas que serão utilizados a partir de 2021, já mostraram resultados positivos. Os testes de desenvolvimento com os pneus de 18 polegadas para 2021 continuará ao longo de 2020, começando em fevereiro, com a Ferrari, no circuito de Jerez, na Espanha.